Quaresima di solidarietà

Una cena solidale ed essenziale andrà a sostenere le opere legate a un progetto di sostegno alle fasce povere della popolazione della Somalia.

Cibo e solidarietà. I due elementi avranno modo di incrociarsi in una serata in programma venerdì 27 marzo alle 19 all'Oratorio Sacro Cuore di Arluno. La serata sarà preceduta da una via Crucis e l'incasso della successiva cena solidale ed essenziale andrà a sostenere le opere legate a un progetto di sostegno alle fasce povere della popolazione della Somalia. "Lo spirito che contraddistingue la cena - spiegano gli organizzatori - è quello della carità, chi partecipa a questa cena lo fa con attitudine al dono per chi è in difficoltà".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!