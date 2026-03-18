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sabato 21 marzo 2026 | ore 15:14

Quaresima di solidarietà

Una cena solidale ed essenziale andrà a sostenere le opere legate a un progetto di sostegno alle fasce povere della popolazione della Somalia.
Sociale - Bambini della Somalia

Cibo e solidarietà. I due elementi avranno modo di incrociarsi in una serata in programma venerdì 27 marzo alle 19 all'Oratorio Sacro Cuore di Arluno. La serata sarà preceduta da una via Crucis e l'incasso della successiva cena solidale ed essenziale andrà a sostenere le opere legate a un progetto di sostegno alle fasce povere della popolazione della Somalia. "Lo spirito che contraddistingue la cena - spiegano gli organizzatori - è quello della carità, chi partecipa a questa cena lo fa con attitudine al dono per chi è in difficoltà".

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