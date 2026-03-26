Il Cenacolo di Leonardo: arte e fede si incontrano a Cuggiono

Un viaggio tra simboli, storia e spiritualità con il giornalista Luca Frigerio. Venerdì 27 marzo una serata gratuita di grande valore.

Un capolavoro senza tempo che continua a parlare al presente, capace di unire arte, fede e riflessione. È proprio attorno a questo intreccio che ruota la serata dedicata a “Il Cenacolo di Leonardo”, in programma venerdì 27 marzo alle 20.45 nella Sala della Comunità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono.

Un appuntamento pensato come un vero e proprio viaggio alla scoperta di uno dei dipinti più celebri della storia dell’arte, guidati da chi lo conosce e lo racconta con passione e competenza. Ospite della serata sarà infatti Luca Frigerio, giornalista e scrittore, autore del libro “Cene Ultime”, che accompagnerà il pubblico tra dettagli, significati nascosti e richiami biblici dell’opera di Leonardo.

Non solo arte, dunque, ma anche spiritualità e approfondimento culturale: il Cenacolo diventa occasione per rileggere un’immagine conosciuta da tutti con uno sguardo nuovo, cogliendone simboli, gesti e messaggi spesso poco evidenti.

L’iniziativa, organizzata nella Sala della Comunità con il contributo delle ACLI e in collaborazione con l’Ecoistituto della Valle del Ticino, si inserisce in un percorso che punta a valorizzare momenti di incontro e crescita condivisa, dove cultura e fede si intrecciano per offrire spunti di riflessione accessibili a tutti.

Un’occasione aperta alla cittadinanza per fermarsi, ascoltare e lasciarsi sorprendere dalla profondità di un’opera che, ancora oggi, continua a interrogare e affascinare.

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