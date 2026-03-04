Branduardi e Cazzullo

Questa sera su La 7: il racconto di Aldo Cazzullo accompagnato dalle ballate di Angelo Branduardi. Un viaggio televisivo nella figura del Santo di Assisi e nella sua eredità culturale.

Questa sera, mercoledì 4 marzo, la prima serata di La7 propone uno speciale televisivo dedicato a una delle figure più amate e significative della storia italiana: San Francesco d’Assisi. L’appuntamento, intitolato “San Francesco: il primo italiano”, porta sul piccolo schermo un racconto che intreccia storia, cultura e musica, offrendo uno sguardo originale sulla vita e sul messaggio del Santo.

Lo spettacolo nasce dal format Una Giornata Particolare e, per l’occasione, assume la forma di un vero e proprio evento teatrale. Le riprese sono state realizzate nella suggestiva cornice della Basilica di Assisi, tra gli affreschi di Giotto, luogo simbolico che contribuisce a rendere ancora più intensa l’atmosfera della serata.

Protagonisti sul palco sono il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e il musicista Angelo Branduardi. Il primo guida il pubblico attraverso la figura di Francesco, non soltanto come santo della tradizione cristiana, ma come personaggio capace di incidere profondamente nella storia culturale del Paese. Branduardi, con la sua voce e il violino, accompagna il racconto con alcune delle sue celebri ballate ispirate alla spiritualità francescana, creando un dialogo continuo tra parola e musica.

Al centro della narrazione c’è l’idea di Francesco come figura fondatrice di una nuova identità culturale. La scelta di usare il volgare nel celebre Cantico delle Creature, anziché il latino, rappresentò infatti un passaggio decisivo: parlare al popolo, rendere accessibile il messaggio e contribuire alla nascita di una lingua comune molto prima dell’opera di Dante.

La trasmissione si inserisce anche nel percorso di avvicinamento all’ottavo centenario della morte del Santo, ricorrenza che cadrà nel 2026. Durante la serata sono previsti interventi e testimonianze che aiutano a rileggere il messaggio francescano alla luce del presente, tra riflessioni sulla pace, sul dialogo tra culture e sul rapporto con il creato.

Ne nasce così un racconto che supera la semplice biografia e diventa occasione per interrogarsi sulle radici della nostra cultura. La figura di Francesco emerge come simbolo di un’idea di umanità fatta di semplicità, dialogo e attenzione agli altri, valori che continuano a parlare anche al mondo di oggi. L’appuntamento è alle 21.15 su La7 per una serata che unisce televisione, storia e spiritualità in un unico viaggio dentro una delle storie più affascinanti della tradizione italiana.

