Un nuovo sguardo su largo Europa

Il grande gatto di Masieri arricchisce la “galleria a cielo aperto” e guarda già al futuro.

Da piazzetta anonima a spazio che sorprende e racconta. Largo Europa, davanti alla posta, continua il suo percorso di trasformazione grazie al progetto promosso dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, che passo dopo passo sta dando vita a una vera e propria mostra d’arte all’aperto dedicata agli animali.

Dopo il cane realizzato due anni fa e la volpe comparsa lo scorso anno, oggi a catturare l’attenzione è un nuovo protagonista: un grande gatto dagli occhi intensi, capace di incantare chiunque si fermi anche solo per un attimo. Un’opera che colpisce per realismo, dimensioni e profondità espressiva, confermando ancora una volta il talento di Giulio Masieri.

L’artista, ormai presenza familiare per il paese, ha ultimato il dipinto proprio in questi giorni, arricchendo ulteriormente un progetto che cresce nel tempo e che sta cambiando il volto della piazzetta. Non si tratta solo di murales, ma di un percorso condiviso che coinvolge la comunità e che punta a valorizzare uno spazio pubblico rendendolo più bello, accogliente e vivo.

Determinante, infatti, è il contributo dei cittadini, che continuano a sostenere l’iniziativa anche attraverso il 5 per mille destinato all’Ecoistituto. Un segno concreto di partecipazione e di fiducia in un’idea che unisce arte, territorio e senso di appartenenza.

E lo sguardo è già rivolto al futuro. Il prossimo intervento vedrà la realizzazione di un gufo reale di grandi dimensioni, pronto ad aggiungersi a questa originale “collezione” all’aperto.

Un progetto che dimostra come la bellezza possa nascere dalla collaborazione e crescere nel tempo, trasformando un luogo qualunque in un punto di riferimento per la comunità. Perché, a volte, basta uno sguardo – come quello di questo grande gatto – per cambiare il modo di vedere uno spazio… e forse anche un po’ il paese.

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