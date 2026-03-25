Dalla mensa al menù di Pasqua

Gli studenti promuovono il servizio a Vanzaghello e Inveruno. Gradimento altissimo per la refezione scolastica: qualità, attenzione e tradizione al centro dell’esperienza quotidiana.

C’è un momento della giornata scolastica capace di mettere tutti d’accordo: il pranzo in mensa. Non è soltanto una pausa, ma uno spazio di condivisione, relazione e benessere che, nei Comuni di Vanzaghello e Inveruno, raggiunge livelli di gradimento praticamente unanimi.

A confermarlo sono i questionari somministrati nel marzo 2026 sul servizio di refezione scolastica gestito da Dussmann Service, che restituiscono un quadro estremamente positivo in entrambi i territori.

A Vanzaghello il servizio coinvolge ogni giorno circa 340 utenti tra scuola primaria, infanzia e pasti domiciliari. Il momento del pranzo viene percepito come altamente piacevole: il 95% degli alunni lo definisce “ottimo” e il restante 5% “buono”, senza alcuna valutazione negativa. I primi piatti raccolgono l’88% di giudizi positivi, mentre i secondi raggiungono l’83%. Molto apprezzata la frutta, con oltre il 90% di valutazioni positive. Più articolato il giudizio sulla verdura, che riflette le preferenze tipiche dei più piccoli, pur mantenendo un buon livello complessivo di gradimento. Rilevante anche il dato sulla sazietà: la maggior parte degli studenti dichiara di non avere fame al termine del pasto. Ottimi infine i giudizi per il personale e per la pulizia degli ambienti.

Risultati analoghi a Inveruno, dove vengono serviti quotidianamente circa 310 pasti tra scuole primarie e secondaria. Qui il 94% degli studenti valuta il pranzo come “ottimo” e il 6% come “buono”. Anche in questo caso primi e secondi piatti ottengono ampi consensi (rispettivamente 84% e 80%), mentre la frutta si conferma tra gli alimenti più graditi. La verdura presenta valutazioni più diversificate, ma resta complessivamente ben accolta. Molto positivi anche i dati legati al servizio: il 96% degli alunni esprime un giudizio “ottimo” sulla gentilezza del personale e oltre il 90% sulla pulizia.

In questo contesto si inserisce anche il menù speciale di Pasqua, pensato per unire gusto e tradizione. In collaborazione con le Amministrazioni comunali, Dussmann Service proporrà mercoledì 1° aprile un pranzo dedicato agli studenti di Vanzaghello e Inveruno con trofie fresche al pomodoro, salamella con patate e, a chiudere, un ovetto di cioccolato con sorpresa.

Un’iniziativa che valorizza non solo il momento conviviale, ma anche la qualità delle materie prime, selezionate con attenzione e provenienti da filiere controllate. I menù sono studiati per incontrare i gusti dei più piccoli e allo stesso tempo promuovere una corretta educazione alimentare, con attenzione alla stagionalità e alla provenienza degli ingredienti.

Dussmann Service rinnova così il proprio impegno per una mensa scolastica che non sia solo un servizio, ma una vera opportunità educativa, capace di trasmettere valori, benessere e attenzione al territorio, accompagnando i più giovani nella crescita anche attraverso il cibo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!