Il pasto come esperienza educativa

A Inveruno e Vanzaghello menù studiati per coniugare equilibrio nutrizionale, attenzione alla stagionalità e rispetto dell’ambiente.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, Dussmann Service ha introdotto nelle mense delle scuole di Parabiago, Vanzaghello, Buccinasco, Inveruno, menù studiati per coniugare equilibrio nutrizionale, attenzione alla stagionalità e rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è trasformare il momento del pasto in un’esperienza educativa e coinvolgente, capace di avvicinare i più giovani a un’alimentazione sana, sostenibile e consapevole.

Per il primo giorno di scuola a Parabiago, Inveruno e Vanzaghello troviamo gnocchetti sardi in salsa aurora, polpette e patate stick al forno e un delizioso dessert. A Buccinasco invece nel menù risotto in crema di funghi e rosmarino, bocconcini di pollo al curry, spicchi di patate al forno e crostatina al cacao.

Queste proposte rappresentano un’importante occasione di crescita per gli studenti, che imparano a riconoscere i sapori di stagione, sperimentare nuovi abbinamenti e riscoprire la convivialità del pasto come momento di condivisione e socializzazione.

La sostenibilità resta al centro della filosofia di Dussmann Service, che opera in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM), privilegiando prodotti biologici, certificati DOP e IGP, provenienti da filiere locali e a km zero. Particolare attenzione è dedicata alla riduzione degli sprechi, all’utilizzo di packaging sostenibile e alla sensibilizzazione degli studenti sul valore del cibo. Ogni proposta è pensata per ridurre l’impatto ambientale, promuovendo al tempo stesso la biodiversità agricola e la qualità delle materie prime locali.

Con queste iniziative, Dussmann Service conferma la propria missione: offrire ai bambini e ai ragazzi non solo un pasto equilibrato e nutriente, ma anche un’esperienza educativa che unisce gusto, salute e responsabilità verso l’ambiente, valorizzando al contempo il territorio di Milano.

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2023, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 883 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

