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giovedì 26 marzo 2026 | ore 06:38

I bambini curano gli alberelli

Dopo la messa a dimora di febbraio, i più piccoli protagonisti di una nuova mattinata tra natura e responsabilità condivisa.
Cuggiono - I bambini curano gli alberelli

Un ritorno speciale, fatto di piccoli gesti e grandi significati. Nella giornata di oggi, a Cuggiono, i bambini della scuola dell’infanzia e delle classi prime della primaria sono tornati in viale Roma per rivedere da vicino gli alberelli piantati nelle scorse settimane con l’iniziativa “Non immaginiamoli, piantiamoli!”.

Accompagnati da insegnanti e famiglie, i più piccoli hanno potuto osservare i primi segni di crescita delle piante, ma soprattutto prendersene cura in prima persona. Armati di annaffiatoi e tanta curiosità, i bambini hanno infatti contribuito a bagnare gli alberi, dando continuità a quel gesto simbolico iniziato il 14 febbraio.

Non si è trattato solo di un’attività all’aria aperta, ma di un vero e proprio percorso educativo. Vedere le piante crescere giorno dopo giorno aiuta infatti a comprendere il valore del tempo, della costanza e dell’impegno, trasformando un semplice progetto ambientale in una lezione di vita.

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Cuggiono, della Fondazione Comunitaria Ticino Olona e del Parco del Ticino, continua così a seminare consapevolezza.

Perché il futuro non è solo qualcosa da immaginare, ma da accompagnare nella crescita, proprio come questi alberi: con cura, attenzione e responsabilità condivisa.

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