Non immaginarli, piantiamoli

Un gesto semplice e simbolico che diventa lezione di cittadinanza attiva: bambini e famiglie protagonisti della piantumazione in viale Roma.

Non solo un albero da piantare, ma un’idea di futuro da coltivare insieme. Sabato 14 febbraio Cuggiono si trasformerà in un’aula a cielo aperto grazie all’iniziativa “Non immaginiamoli, piantiamoli!”, una mattinata dedicata all’ambiente e pensata in modo speciale per coinvolgere i più piccoli: i bambini della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza della Vittoria, da dove prenderà avvio una mattinata dal forte valore educativo e simbolico. Dopo il saluto delle autorità e degli enti promotori, spazio ai veri protagonisti dell’iniziativa: i bambini, chiamati a partecipare in prima persona alla messa a dimora degli alberelli in viale Roma, affiancati da famiglie e insegnanti.

Un gesto concreto, semplice ma potentissimo, che diventa occasione per insegnare ai più piccoli il rispetto per l’ambiente, il senso di appartenenza alla comunità e la cura dei beni comuni. Non a caso, al termine della piantumazione, ogni bambino riceverà la “Carta di identità dell’albero”, un ricordo tangibile di una mattinata speciale e l’inizio di un legame che crescerà nel tempo, proprio come le nuove piante.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cuggiono, le scuole, le associazioni del territorio e il Parco del Ticino, a conferma di quanto l’educazione ambientale possa diventare un progetto condiviso, capace di unire istituzioni, famiglie e mondo scolastico.

Perché il futuro non si immagina soltanto: si costruisce, passo dopo passo, partendo anche da una piccola buca nel terreno e da un albero piantato con le proprie mani.

