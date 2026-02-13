Il 19esimo Mercatino degli Uccelli

Domenica 15 febbraio la 19ª edizione promossa da A.S.O.T. Castano Primo: un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per tanti allevatori del territorio e non solo.

C’è un appuntamento che, anno dopo anno, richiama appassionati, allevatori e semplici curiosi tra i viali di Villa Annoni. Domenica 15 febbraio 2026, dalle 8 alle 13, torna infatti il “Mercatino degli Uccelli”, giunto alla sua diciannovesima edizione, organizzato da A.S.O.T. Castano Primo con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

La location sarà come sempre l’area di ingresso da viaG Bellotti, cornice verde e suggestiva che ben si presta ad accogliere una mattinata all’insegna della passione ornitologica. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per tanti allevatori del territorio e non solo, offrendo l’occasione per confrontarsi, scambiare esperienze e presentare esemplari di diverse specie.

L’ingresso per il pubblico sarà aperto dalle ore 8.00, mentre gli espositori potranno accedere già dalle 7.30 per predisporre gli spazi. Agli stessi è ricordato l’obbligo di presentare il modello 4, nel rispetto delle normative vigenti.

Il mercatino non è soltanto un momento commerciale, ma anche un’opportunità per avvicinare adulti e bambini al mondo degli uccelli da allevamento, riscoprendo una tradizione che affonda le radici nella cultura rurale e nella cura attenta degli animali. Colori, canti e varietà di specie renderanno vivace l’atmosfera, in un contesto che unisce competenza e passione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero +39 339 562 5681 oppure scrivere all’indirizzo asot [dot] info [at] gmail [dot] com

.

Un appuntamento che rinnova una tradizione consolidata e che, anche quest’anno, promette di animare Cuggiono con una mattinata di incontro e condivisione.

