I ragazzi si rimboccano le maniche

Il 14 marzo il Comitato Genitori “Una mano per la scuola”, con il patrocinio comunale, promuove una grande pulizia collettiva del paese.
Inveruno / Scuole

Un pomeriggio per prendersi cura del proprio paese, insieme. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma sabato 14 marzo a Inveruno, quando famiglie, ragazzi e cittadini di ogni età saranno chiamati a partecipare a una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

A promuovere l’evento è il Comitato Genitori “Una mano per la scuola”, realtà da tempo attiva nel sostenere progetti e attività a favore della comunità scolastica, con il patrocinio del Comune di Inveruno. L’appuntamento è fissato per le ore 14 in piazza Mercato, punto di ritrovo dal quale partiranno i gruppi che si distribuiranno nelle diverse aree del paese.

L’obiettivo è semplice ma concreto: ripulire alcune zone del territorio e sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente. Un gesto pratico, fatto di sacchi, guanti e buona volontà, che diventa però anche un’occasione educativa. Per i più giovani sarà un modo diretto per comprendere l’importanza della raccolta differenziata e del riuso, mentre per gli adulti rappresenterà un segnale forte di attenzione verso il bene comune.

Carta, plastica e vetro saranno separati e conferiti correttamente, trasformando un’azione quotidiana in un momento condiviso. Non solo pulizia, dunque, ma anche consapevolezza: ogni rifiuto raccolto è un piccolo passo verso un paese più decoroso e accogliente.

L’invito è aperto a tutti: studenti, genitori, associazioni e semplici cittadini. Perché prendersi cura di Inveruno non è solo un dovere civico, ma un modo per rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni l’idea che il cambiamento parte dai gesti concreti.

Sabato pomeriggio, quindi, niente scuse: scarpe comode e voglia di fare squadra. Inveruno prova a diventare ancora più bella, con l’impegno di ciascuno.

