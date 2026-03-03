I ragazzi si rimboccano le maniche

Il 14 marzo il Comitato Genitori “Una mano per la scuola”, con il patrocinio comunale, promuove una grande pulizia collettiva del paese.

Un pomeriggio per prendersi cura del proprio paese, insieme. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma sabato 14 marzo a Inveruno, quando famiglie, ragazzi e cittadini di ogni età saranno chiamati a partecipare a una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

A promuovere l’evento è il Comitato Genitori “Una mano per la scuola”, realtà da tempo attiva nel sostenere progetti e attività a favore della comunità scolastica, con il patrocinio del Comune di Inveruno. L’appuntamento è fissato per le ore 14 in piazza Mercato, punto di ritrovo dal quale partiranno i gruppi che si distribuiranno nelle diverse aree del paese.

L’obiettivo è semplice ma concreto: ripulire alcune zone del territorio e sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente. Un gesto pratico, fatto di sacchi, guanti e buona volontà, che diventa però anche un’occasione educativa. Per i più giovani sarà un modo diretto per comprendere l’importanza della raccolta differenziata e del riuso, mentre per gli adulti rappresenterà un segnale forte di attenzione verso il bene comune.

Carta, plastica e vetro saranno separati e conferiti correttamente, trasformando un’azione quotidiana in un momento condiviso. Non solo pulizia, dunque, ma anche consapevolezza: ogni rifiuto raccolto è un piccolo passo verso un paese più decoroso e accogliente.

L’invito è aperto a tutti: studenti, genitori, associazioni e semplici cittadini. Perché prendersi cura di Inveruno non è solo un dovere civico, ma un modo per rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni l’idea che il cambiamento parte dai gesti concreti.

Sabato pomeriggio, quindi, niente scuse: scarpe comode e voglia di fare squadra. Inveruno prova a diventare ancora più bella, con l’impegno di ciascuno.

