Caccia alle uova in Oratorio

Domenica 22 marzo all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono un appuntamento tra gioco, condivisione e tradizione.

Un pomeriggio di festa, sorrisi e colori si prepara all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, dove domenica prossima, 22 marzo, grandi e piccoli sono invitati a vivere insieme una speciale “Caccia alle uova” in occasione della festa di San Giuseppe e della festa del papà.

A partire dalle ore 15.30, il cortile dell’oratorio si animerà grazie alla presenza di tanti bambini pronti a mettersi in gioco, accompagnati dalle loro famiglie. Tra uova colorate nascoste e piccoli indizi da seguire, la caccia si trasformerà in un momento di entusiasmo condiviso, capace di coinvolgere tutti in un clima di allegria e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nel cammino dell’oratorio come proposta educativa e comunitaria, capace di unire divertimento e valori. In un tempo che conduce verso la Pasqua, momenti come questo diventano occasioni preziose per ritrovarsi, riscoprire la bellezza dello stare insieme e rafforzare i legami tra famiglie e comunità.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il portale Sansone, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.

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