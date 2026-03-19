meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 15°
Sab, 21/03/2026 - 14:50

data-top

sabato 21 marzo 2026 | ore 15:15

Caccia alle uova in Oratorio

Domenica 22 marzo all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono un appuntamento tra gioco, condivisione e tradizione.
Cuggiono - Caccia alle Uova 2025

Un pomeriggio di festa, sorrisi e colori si prepara all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, dove domenica prossima, 22 marzo, grandi e piccoli sono invitati a vivere insieme una speciale “Caccia alle uova” in occasione della festa di San Giuseppe e della festa del papà.

A partire dalle ore 15.30, il cortile dell’oratorio si animerà grazie alla presenza di tanti bambini pronti a mettersi in gioco, accompagnati dalle loro famiglie. Tra uova colorate nascoste e piccoli indizi da seguire, la caccia si trasformerà in un momento di entusiasmo condiviso, capace di coinvolgere tutti in un clima di allegria e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nel cammino dell’oratorio come proposta educativa e comunitaria, capace di unire divertimento e valori. In un tempo che conduce verso la Pasqua, momenti come questo diventano occasioni preziose per ritrovarsi, riscoprire la bellezza dello stare insieme e rafforzare i legami tra famiglie e comunità.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il portale Sansone, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Silvio Garattini a Cuggiono
Cultura - Silvio Garattini la locandina
Venerdì 13 marzo alle 21 a Villa Annoni l’incontro con il fondatore dell’Istituto Mario Negri. Un dialogo su salute, ricerca e sanità pubblica.
Caccia al ladro in biblioteca
Cuggiono - Caccia al ladro in biblioteca, la locandina
Laboratorio giallo per ragazzi dagli 8 ai 12 anni con la scrittrice Daniela Mazzoni.
Colombe in Villa
Cuggiono - Colombe in Villa, locandina 2026
Domenica 22 marzo a Villa Annoni degustazioni, visite guidate e la sfida tra pasticcerie dopo il successo delle edizioni dedicate ai panettoni.

Invia nuovo commento