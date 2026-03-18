Oltre 600.000 tulipani

Ad Arese riapre il “Tulipani Italiani”: ingresso gratuito fino al 20 marzo e prime fioriture già visibili.

È tornata la primavera, e con lei uno degli appuntamenti più attesi alle porte di Milano. Da martedì 17 marzo ha riaperto ad Arese il campo “Tulipani Italiani”, pronto ad accogliere visitatori tra colori, profumi e natura. Una distesa che, nelle prossime settimane, raggiungerà oltre 600mila tulipani in fiore, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere.

Per i primi giorni, fino a venerdì 20 marzo, l’ingresso è gratuito. Una scelta legata alla fioritura ancora in fase iniziale: attualmente sono circa 70mila i bulbi già sbocciati, ma il colpo d’occhio è comunque suggestivo e permette di ammirare in anteprima le oltre 400 varietà piantate. Un’occasione per vivere il campo in una fase più tranquilla, prima dell’esplosione cromatica che caratterizzerà le settimane successive.

Il campo, situato in via Luraghi, resterà aperto per circa sei settimane, indicativamente fino a fine aprile, condizioni meteo permettendo. Gli orari sono pensati per favorire l’afflusso del pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, mentre nel weekend si anticipa alle 8.30. L’ultimo ingresso è fissato alle 19, ma l’area resta accessibile anche in caso di maltempo.

Dal 21 marzo entrerà in vigore il sistema di accesso a pagamento, con un buono da 5 euro che comprende la raccolta di due tulipani. Il progetto si basa infatti sulla formula “you-pick”: i visitatori possono scegliere e raccogliere direttamente i fiori, vivendo un’esperienza immersiva e a contatto con la natura. Per ogni tulipano aggiuntivo è previsto un costo extra tra 1 e 1,50 euro. L’ingresso resta gratuito per i bambini sotto i 4 anni.

Il campo di Arese, tra i più grandi in Italia per estensione e varietà, si conferma anche quest’anno un luogo capace di unire bellezza, sostenibilità e partecipazione. I filari sono studiati per facilitare sia la raccolta sia la fotografia, mentre l’organizzazione monitora costantemente i flussi per garantire la tutela del terreno e la qualità dell’esperienza.

Un invito, dunque, a lasciarsi sorprendere dalla primavera: tra i primi tulipani già in fiore e quelli che, giorno dopo giorno, coloreranno sempre di più il campo alle porte della città.

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