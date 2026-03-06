Dal cuore di Canegrate alla missione in Colombia

La comunità sostiene l’opera di don Carlo Zardini per aiutare i bambini più poveri del barrio La Paz.

Dalla comunità di Canegrate fino alle periferie di Bogotà, passando per una vocazione cresciuta tra le mura della parrocchia. È la storia di don Carlo Zardini, sacerdote della Fraternità sacerdotale di San Carlo Borromeo, che oggi svolge il suo ministero nella parrocchia di Nuestra Señora de Las Aguas, in Colombia, dove ogni giorno si prende cura dei più piccoli e delle famiglie che vivono in situazioni di grande difficoltà.

Proprio la parrocchia di Canegrate ha voluto richiamare l’attenzione della comunità su questa esperienza missionaria, invitando tutti a sostenerla concretamente. Don Carlo, infatti, ha avviato nel quartiere più povero della zona – il barrio La Paz – un progetto semplice ma carico di significato: offrire ai bambini un’alternativa alla strada.

"All’interno della parrocchia – spiegano dal bollettino parrocchiale ‘Passaparola’ – c’è un quartiere molto povero, La Paz. Il sogno di don Carlo è togliere i bambini più fragili dalla strada e offrire loro un luogo dove crescere insieme". Ogni giorno i ragazzi vengono accolti per partecipare a giochi di squadra e attività educative, ricevendo anche il pranzo e una merenda. Non manca poi un momento di preghiera e catechesi, occasione preziosa per condividere valori, amicizia e speranza.

Un’iniziativa che vuole essere molto più di un semplice doposcuola o di uno spazio ricreativo: è un punto di riferimento per tanti bambini che altrimenti rischierebbero di trascorrere le giornate in strada, senza opportunità educative e senza relazioni positive.

Per questo la parrocchia di Canegrate invita i fedeli e chiunque desideri dare una mano a sostenere il progetto con un contributo economico. Le offerte serviranno per acquistare materiale per i giochi e per le attività ludiche, oltre che per supportare il sostegno scolastico dei ragazzi.

Un piccolo gesto che può diventare un grande aiuto, capace di unire idealmente Canegrate e Bogotà in un legame di solidarietà e attenzione verso i più piccoli. Perché, anche a migliaia di chilometri di distanza, una comunità può continuare a prendersi cura dei suoi figli e della missione che portano nel mondo.

