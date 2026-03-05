Biblioteca chiusa per guasto alla climatizzazione

Disagi per studenti e lettori: il Comune lavora per risolvere il problema il prima possibile.

L'impianto di climatizzazione non funziona come dovrebbe e, quindi, dovrà restare chiusa sino alla sua sistemazione. Il comune di Canegrate comunica ai frequentatori della biblioteca comunale che, per un po' di tempo, non potranno più recarvisi e dovranno quindi rivolgersi ad altri tempi dei libri della zona. "Siamo ben consapevoli del disagio che questo comporta per studenti, famiglie e professionisti - dice in una lettera aperta ai cittadini il sindaco Matteo Modica - e per tutti coloro che quotidianamente usufruiscono dei servizi bibliotecari, per non parlare delle iniziative culturali che solitamente hanno luogo all'interno del Polo Catarabia". Il primo cittadino del municipio di via Manzoni si è quindi impegnato alla risoluzione del problema nei tempi più contenuti possibili. "Alle immediate verifiche tecniche - prosegue- il guasto si è rivelato grave, la ditta produttrice però latita, i suoi tecnici si negano e i tempi di intervento si allungano, tanto da farci meditare sull'eventualità di imputare ai responsabili un'interruzione di pubblico servizio, stiamo facendo e faremo tutto ciò che è in nostro potere per sollecitare i tempi dell'intervento".

