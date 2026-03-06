meteo-top

Genitori e figli, crescere insieme verso l’età adulta

Ad Arluno tre serate di confronto per accompagnare i ragazzi nel cammino verso la responsabilità.
Generica - Genitori e figli al supermercato

Accompagnare i figli nel percorso verso l’età adulta non è sempre semplice. Per questo il Comune di Arluno propone un ciclo di incontri dedicato ai genitori, pensato per offrire spunti e strumenti utili ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative di oggi.

L’iniziativa si articolerà in tre serate, tutte in programma nella sala consiliare di via De Gasperi alle ore 21, con l’obiettivo di aiutare mamme e papà a riflettere sul proprio ruolo educativo e sul modo migliore per sostenere i figli nel percorso di crescita verso l’autonomia e la responsabilità.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 24 marzo con l’intervento di Roberta Baldino dal titolo “Fuori copione, stare nelle domande inattese dei figli”. Un incontro dedicato alle situazioni impreviste che spesso emergono nel dialogo con i ragazzi e alla capacità degli adulti di restare accanto a loro anche quando le domande diventano difficili o spiazzanti.

La seconda serata, prevista per il 21 aprile, affronterà invece il tema “Fuori controllo, ragazzi divergenti e dirompenti”, una riflessione su quei momenti in cui i figli sembrano allontanarsi dalle aspettative degli adulti e su come trasformare queste situazioni in occasioni di crescita e confronto.

Il percorso si concluderà il 19 maggio con l’incontro “Fuori dal guscio, esserci un passo indietro”, dedicato ai passaggi di vita più delicati dei giovani: errori, tentativi, fallimenti possibili e la necessità, per i genitori, di imparare ad accompagnare i figli senza proteggerli da ogni conseguenza delle loro scelte.

Tre momenti di dialogo e condivisione pensati per sostenere le famiglie nel compito educativo, con la consapevolezza che crescere dei figli significa anche imparare, passo dopo passo, a lasciare loro lo spazio per diventare adulti.

