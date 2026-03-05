meteo-top

Truffe immobiliari, l’allerta del sindaco

Finti annunci per affittare case inesistenti e richieste di bonifico immediato: il Comune invita i cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare i raggiri ai Carabinieri.
Cronaca

Ancora una volta sono in agguato. E la modalità da loro adottata è quella delle truffe immobiliari. Il sindaco di Bareggio Linda Colombo mette in guardia i cittadini dall'abboccare a tentativi di raggiro posti in essere da malintenzionati sul territorio. "Ci hanno segnalato - spiega in una nota- la presenza di alcuni annunci immobiliari per affittare un appartamento da privato, si invitano i cittadini a prestare attenzione poiché si tratta di una truffa, viene infatti inviata una documentzaione fotografica e chiesto un bonifico immediato per opzionare una ccasa in realtà inesistente, non inviate mai denaro a nessuno senza avere prima visto di persona l'alloggio". Dell'episodio sono stati interessati i Carabinieri di Bareggio.

