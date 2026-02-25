Bareggio piange Maria Meda

L'amministrazione decise, nel 2014, di assegnarle il premio "Ciliegia d'oro" proprio per premiare il suo profondo e appassionato slancio sociale unito a un grande amore per la realtà bareggese.

La sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio nella comuniità di Bareggio. Maria Meda ne era infatti una figura di spicco che ha avuto modo di farsi apprezzare ampiamente nel ruolo di presidente dell'associazione "Amici della Brughiera". Tanto che l'amministrazione decise, nel 2014, di assegnarle il premio "Ciliegia d'oro" proprio per premiare il suo profondo e appassionato slancio sociale unito a un grande amore per la realtà bareggese. "Maria- ricorda il sindaco Linda Colombo in una nota si è presa cura dell'antica chiesetta della Brughiera per oltre cinquant'anni e si è occupata dell'organizzazione di vari eventi nel quartiere, contribuendo a far crescere un bellissimo spirito di comunità. A nome di tutta la cittadinanza, voglio ringraziare Maria per tutto quello che ha fatto, un abbraccio ai suoi cari e a tutti coloro che le hanno voluto bene". Le esequie di Maria saranno celebrate giovedì 26 febbraio alle 10 nella chiesa di San Martino.

