Trovate bobine di rame

La Polizia Locale di Bareggio ha rinvenuto nelle campagne cittadine alcune bobine di rame.

Chi ve le abbia lasciate non è , al momento, dato sapere. E' invece certo che quello non fosse il posto in cui dovessero essere abbandonate. La Polizia Locale di Bareggio ha rinvenuto nelle campagne cittadine alcune bobine di rame. Le indagini sono scattate immediatamente e, come sottolinea il sindaco Linda Colombo in una nota, "si tratta con ogni probabilità di materiale rubato". Le bobine di rame sono molto utilizzate in ambito industriale per trasformatori, motori e vari impianti di condizionamento.

