Addio al Luogotenente Bruno Freo, primo Comandante della Stazione Carabinieri di Bareggio

"Un uomo che ha svolto con passione e dedizione il suo servizio per oltre due decenni nella nostra comunità. La sua costante presenza, il suo operato esemplare e discreto, la sua inseparabile divisa hanno rappresentato per tanti anni un riferimento fondamentale per istituzioni e cittadini in difesa della sicurezza, della legalità e del vivere civile. Per tutto questo il 2 giugno 2012 durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, in occasione del suo pensionamento, l'Amministrazione comunale gli conferì una benemerenza civica. Le più sentite condoglianze alla moglie Fiorella, ai figli Simone e Mattia e al suo amato nipote Lorenzo".

Monica Gibillini, già Sindaco di Bareggio

I funerali si svolgeranno mercoledì 21 maggio, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Remigio a Sedriano.

