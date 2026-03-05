meteo-top

Referendum giustizia: incontro pubblico in Villa Rusconi

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: un incontro pubblico in sala consiliare a Castano (Villa Rusconi) giovedì 5 marzo alle 20.45.
Castano - Referendum giustizia: incontro pubblico

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: un incontro pubblico in sala consiliare a Castano (Villa Rusconi) giovedì 5 marzo alle 20.45. Intervengono: per il si Eleonora Frigerio (vvvocato del Foro di Milano); per il no Salvatore Vitale (ex libero professionista – avvocato e consulente del lavoro).

