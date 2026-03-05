Referendum giustizia: incontro pubblico in Villa Rusconi

Si impara la difesa personale. E a farlo sono i ragazzi delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado di Turbigo, grazie al corso organizzato da Auser, con il Comune, in collaborazione con il Comitato Genitori, e a cura di Active Defence, presso il centro sportivo “Naviglio”. In tutto cinque lezioni, tra tecniche e consigli.