Referendum giustizia: incontro pubblico in Villa Rusconi
- 05/03/2026 - 11:06
- Castano Primo
- Eventi
- Politica
Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: un incontro pubblico in sala consiliare a Castano (Villa Rusconi) giovedì 5 marzo alle 20.45. Intervengono: per il si Eleonora Frigerio (vvvocato del Foro di Milano); per il no Salvatore Vitale (ex libero professionista – avvocato e consulente del lavoro).
