'Castano di Centrodestra': tra sport e terzo settore

Sport, associazionismo e terzo settore. Raccontare e raccontarsi, perché proprio alcune delle eccellenze del territorio sono state le protagoniste indiscusse della serata organizzata da 'Castano di Centrodestra' (una delle liste in corsa alle prossime elezioni) in Villa Rusconi.

Sport, associazionismo e terzo settore. Raccontare e raccontarsi, perché proprio alcune delle eccellenze del territorio sono state le protagoniste indiscusse della serata organizzata da 'Castano di Centrodestra' (una delle liste in corsa alle prossime elezioni) in Villa Rusconi. Un evento, appunto per conoscere ancor più da vicino le varie attività che queste importanti realtà portano avanti con grande impegno, passione e dedizione, ma anche l'occasione per il candidato sindaco Roberto Colombo di presentare alcune iniziative per il presente e il domani di Castano. "Qualche esempio - dice lo stesso Colombo - Nella stagione 2024/2025 tornerà ad essere presente un punto di aggregazione per lo sport sciistico, grazie alla collaborazione con lo Sci Club San Bernardo di Robecchetto con Induno. Ancora vogliamo mettere a disposizione delle associazioni locali, professionisti di impresa dediti al reperimento di finanziamenti tramite bandi e per quanto concerne la progettualità; un modo diverso di vedere i gruppi associativi che, benché dilettantistici e di volontariato, hanno bisogno di crescere ed essere sostenuti. Ma non è finita, qui, perché mi prendo l'impoegno di fornire sostegno anche grazie ad una rete di amministratori del territorio con cui si sta già collaborando (non a caso la serata è stata ideata con la collaborazione dei sindaci di Vanzaghello e Buscate), così ad ampliare ancor di più la collaborazione sovracomunale". Un appuntamento, insomma, che partendo dal presente ha voluto guardare al futuro e che ha visto anche la partecipazione di due ospiti davvero d'eccezione: l'ex campione di ciclismo Beppe Saronni e il dottor Massimo Branca, punto di riferimento al Giro d'Italia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!