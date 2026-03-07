Sessant’anni di avventure scout

Domenica 8 marzo la comunità festeggia il Gruppo Agesci Castano Primo 1 tra Messa, aperitivo, spettacolo e ricordi.

Sessant’anni di storia, amicizia e servizio. Il Gruppo Agesci Castano Primo 1 taglia un traguardo importante e invita tutta la comunità a festeggiare insieme domenica 8 marzo con una giornata speciale tra momenti di condivisione, spettacolo e memoria.

La festa inizierà alle 10 con la Santa Messa nella chiesa di San Zenone, celebrata insieme alla comunità parrocchiale. Subito dopo, dalle 11.15, tutti sono attesi nel salone dell’oratorio Paolo VI di via Sant’Antonio per un aperitivo aperto a famiglie, amici e cittadini. Durante la mattinata non mancheranno le iniziative pensate per grandi e piccoli: lo spettacolo di magia e giocoleria “Sogni in valigia”, una pesca di beneficenza, la mostra fotografica dedicata alla storia del gruppo e il tradizionale momento dell’issabandiera. La partecipazione sarà a offerta libera, per sostenere i progetti e le attività degli scout.

Un anniversario che racconta una lunga storia fatta di passione educativa e di legame con il territorio. L’avventura degli scout a Castano Primo è iniziata infatti nel 1966, quando il coadiutore dell’epoca don Luigi Franzoni volle fortemente fondare il gruppo all’interno dell’oratorio di via Sant’Antonio. Da quei primi passi, tra sedi improvvisate e tanta voglia di fare, il gruppo è cresciuto negli anni grazie all’impegno di capi e ragazzi che hanno costruito una vera comunità.

Negli anni Settanta, con la nascita a livello nazionale dell’Agesci, il gruppo castanese ha continuato a svilupparsi, trovando casa nella mansarda del nuovo oratorio Paolo VI e ampliando progressivamente le proprie attività. Il percorso è proseguito con nuove tappe importanti, come l’ingresso delle prime capi e delle ragazze nel 1985, che ha portato alla nascita delle unità miste.

Non sono mancati anche momenti difficili, come la crisi del 2006 che rischiò di fermare il cammino del gruppo. Ma proprio allora la comunità scout seppe reagire, rilanciando l’esperienza e aprendosi sempre più al territorio. Oggi il gruppo continua a vivere e crescere, coinvolgendo ragazzi e famiglie anche oltre i confini di Castano, con attività e sedi che negli ultimi anni hanno toccato anche Malvaglio e Robecchetto.

Sessant’anni dopo, lo spirito è rimasto lo stesso: amicizia, avventura e servizio. Un cammino che ha accompagnato generazioni di ragazzi e che domenica sarà celebrato insieme alla comunità. Perché, come spesso accade nello scoutismo, il tempo passa… ma la voglia di mettersi in gioco resta sempre la stessa.

