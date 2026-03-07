Europa, uno sguardo sul mondo

Grande partecipazione a Inveruno per la prima serata del ciclo di incontri sulla situazione internazionale. Ora si guarda ai prossimi appuntamenti di marzo.

Grande partecipazione e tanta attenzione da parte del pubblico per la prima serata del ciclo di incontri “Europa Europa che mi guardi”, promosso presso la Biblioteca di Inveruno per approfondire alcuni dei principali scenari della situazione internazionale. L’incontro di venerdì 6 marzo, ospitato nella Sala Virga della biblioteca, ha registrato una presenza numerosa e un pubblico molto interessato ai temi proposti.

Protagonista della serata è stato il giornalista Sacha Cepparulo, che ha guidato i presenti in un’analisi dal titolo “La Russia allo specchio. Le correnti di pensiero politico all’ombra del Cremlino”. Attraverso il racconto delle dinamiche culturali e politiche che attraversano la società russa, l’incontro ha offerto spunti di riflessione utili per comprendere meglio il contesto geopolitico attuale e il ruolo che Mosca continua a ricoprire nello scenario internazionale. Domande, curiosità e interventi dal pubblico hanno arricchito il dibattito, confermando l’interesse della comunità per momenti di approfondimento e confronto su temi di attualità.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane con altri due appuntamenti dedicati ad altre aree e vicende cruciali del panorama internazionale.

Giovedì 13 marzo alle ore 21, sempre nella Sala Virga della Biblioteca di Inveruno, interverrà Gianluca Candiani, assistente alla cattedra di Antropologia della Comunicazione al Politecnico di Milano. Il suo intervento sarà dedicato al tema “Minatori illegali nella Bosnia ed Erzegovina post-socialista: etnografia di un mondo sommerso”, un approfondimento su realtà sociali poco conosciute che raccontano le trasformazioni dei Balcani dopo la fine dell’epoca socialista.

Giovedì 20 marzo alle ore 21 sarà invece la volta di Andrea Plebani, professore associato all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate Research Fellow dell’ISPI. L’incontro porterà l’attenzione sul Medio Oriente con la riflessione “15 anni dopo: cosa rimane della primavera siriana?”, per comprendere gli sviluppi e le conseguenze di uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nella storia della regione.

Tutti gli incontri si tengono in Sala Virga presso la Biblioteca di Inveruno, in Largo Pertini 2, e rappresentano un’occasione preziosa per approfondire temi internazionali attraverso il contributo di studiosi ed esperti. Un percorso aperto alla cittadinanza che dimostra come, anche a livello locale, ci sia grande desiderio di capire e leggere con maggiore consapevolezza ciò che accade nel mondo.

