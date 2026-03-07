meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Dom, 08/03/2026 - 03:50

data-top

domenica 08 marzo 2026 | ore 04:46

Ci si muove per la salute

Partiti i corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata per over 65 con patologie croniche nella palestra comunale di via del Pozzo
Castano Primo - Ginnastica over 65, 2026

Promuovere il benessere, contrastare la sedentarietà e favorire uno stile di vita attivo anche nella terza età. Con questi obiettivi sono partiti a Castano Primo i corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata (AFA) dedicati agli over 65 portatori di patologie croniche.

Le lezioni si svolgono nella palestra comunale di via del Pozzo e sono organizzate da Auser Castano Primo ODV – ETS, con la conduzione dell’istruttore Massimo Romanò della palestra “CrossFit 20020 Sport & Fitness”. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che, nei prossimi mesi, coinvolgerà contemporaneamente anche i comuni di Turbigo e Vanzaghello, grazie alla collaborazione con Auser Insieme Turbigo APS – ETS.

L’obiettivo principale è aiutare i partecipanti a migliorare il proprio movimento e la qualità della vita attraverso esercizi mirati e sicuri, studiati appositamente per chi convive con patologie croniche. Non solo attività fisica, ma anche un’occasione di socialità e condivisione, perché muoversi insieme significa sostenersi a vicenda e affrontare con maggiore serenità le sfide della salute.

Alla prima lezione erano presenti anche l’assessore Licia Colombo, insieme ai rappresentanti del mondo Auser: Francesco Naggi per Castano Primo, Renzo Dellavalle per Turbigo e Cristina Dellavedova per Legnano.

“Come Amministrazione Comunale stiamo ponendo la massima attenzione perché vengano promosse nella nostra Città attività legate alla salute e al proprio benessere fisico – ha commentato l’assessore Licia Colombo – Ringraziamo Auser per questa importante iniziativa”.

Il progetto rientra nel programma dedicato alle politiche per l’invecchiamento attivo, promosso e finanziato da Regione Lombardia, con l’intento di offrire opportunità concrete per mantenersi in forma, prevenire i problemi legati alla sedentarietà e favorire una vita più attiva e partecipata anche negli anni della maturità.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

“Oltre la mimosa”, passi di prevenzione sul Villoresi
Castano Primo - Camminata in rosa
Camminata solidale lungo il canale per sostenere l’associazione Cuore di Donna e promuovere la cultura della diagnosi precoce.
Teoria e pratica: manovre di rianimazione
Castano / Salute - Incontro sulla salute
Dalla teoria alla pratica, perché ogni secondo può essere fondamentale e prezioso. Come comportarsi in caso di un attacco cardiaco, un malore o situazioni di emergenza? Quali le procedure e le azioni da compiere?
Mente e corpo per un'armonia perfetta
Castano / Eventi - Un momento della serata
Una serata dedicata al benessere della donna. Come mente e corpo possono ritrovare un’armonia e un equilibrio perfetto.

Invia nuovo commento