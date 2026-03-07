Ci si muove per la salute

Partiti i corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata per over 65 con patologie croniche nella palestra comunale di via del Pozzo

Promuovere il benessere, contrastare la sedentarietà e favorire uno stile di vita attivo anche nella terza età. Con questi obiettivi sono partiti a Castano Primo i corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata (AFA) dedicati agli over 65 portatori di patologie croniche.

Le lezioni si svolgono nella palestra comunale di via del Pozzo e sono organizzate da Auser Castano Primo ODV – ETS, con la conduzione dell’istruttore Massimo Romanò della palestra “CrossFit 20020 Sport & Fitness”. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che, nei prossimi mesi, coinvolgerà contemporaneamente anche i comuni di Turbigo e Vanzaghello, grazie alla collaborazione con Auser Insieme Turbigo APS – ETS.

L’obiettivo principale è aiutare i partecipanti a migliorare il proprio movimento e la qualità della vita attraverso esercizi mirati e sicuri, studiati appositamente per chi convive con patologie croniche. Non solo attività fisica, ma anche un’occasione di socialità e condivisione, perché muoversi insieme significa sostenersi a vicenda e affrontare con maggiore serenità le sfide della salute.

Alla prima lezione erano presenti anche l’assessore Licia Colombo, insieme ai rappresentanti del mondo Auser: Francesco Naggi per Castano Primo, Renzo Dellavalle per Turbigo e Cristina Dellavedova per Legnano.

“Come Amministrazione Comunale stiamo ponendo la massima attenzione perché vengano promosse nella nostra Città attività legate alla salute e al proprio benessere fisico – ha commentato l’assessore Licia Colombo – Ringraziamo Auser per questa importante iniziativa”.

Il progetto rientra nel programma dedicato alle politiche per l’invecchiamento attivo, promosso e finanziato da Regione Lombardia, con l’intento di offrire opportunità concrete per mantenersi in forma, prevenire i problemi legati alla sedentarietà e favorire una vita più attiva e partecipata anche negli anni della maturità.

