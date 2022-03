Bimbi puliscono Inveruno

Un paese più bello e pulito passa dall’educazione dei cittadini che lo abitano. Proprio per questo è importante responsabilizzare i bambini a rispettare gli spazi pubblici.

Un paese più bello e pulito passa dall’educazione dei cittadini che lo abitano. Proprio per questo è importante responsabilizzare i bambini a rispettare gli spazi pubblici, a non gettare rifiuti e imparare a differenziare correttamente. Da questo spunto ha preso il via l’iniziativa del ‘Comitato Genitori - Una mano per la scuola’ è stato premiato nel Global Recycling Day insieme ad altri 9 da tutto il mondo: Zambia, USA, UK, Sud Africa, Kenya, Germania, Nuova Zelanda, Bangladesh e Nigeria. Lo scorso sabato, alunni di primaria e secondaria di primo grado di Inveruno e Furato, hanno raccolto e differenziato i rifiuti abbandonati per il paese.

Dopo un giorno per le vie cittadini e tanti piccoli rifiuti raccolti, una meritata merenda per festeggiare insieme. “In onore della Giornata Mondiale del Riciclo abbiamo voluto portare questo progetto nelle scuole di Inveruno e Furato - spiega Chiara Cucchetti, presidente del Comitato Genitori- grazie all’aiuto delle maestre, che hanno spiegato ai nostri figli il senso e l’importanza del riciclo, abbiamo organizzato questo momento di raccolta. La merenda finale è un piccolo premio per il loro operato”. importante lavoro”.

ALUNNI PER INVERUNO PIU' PULITA E BELLA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!