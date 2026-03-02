Ossona rafforza la Polizia Locale

Due nuovi volti al Comando unico con Santo Stefano Ticino per sicurezza e presidio del territorio.

Novità importanti per la sicurezza cittadina: il Comune di Ossona accoglie due nuove figure all’interno del Comando unico di Polizia Locale condiviso con Santo Stefano Ticino. Si tratta della nuova comandante, la dottoressa Michela Marianacci, e dell’agente Antonia Giordano, entrate ufficialmente in servizio nei giorni scorsi.

Un ingresso che rappresenta un passo significativo per il presidio del territorio e per il rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e vicinanza ai cittadini. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’arrivo delle due professioniste, sottolineando come il loro contributo sarà determinante per garantire continuità, competenza e presenza costante sul territorio.

Il Comando unico, che opera a servizio delle due comunità, svolge un ruolo fondamentale non solo nella gestione della viabilità e nel controllo del rispetto delle norme, ma anche nell’attività di prevenzione, educazione civica e collaborazione con le altre forze dell’ordine. In questo contesto, l’inserimento di nuove energie rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i temi della sicurezza urbana e della tutela dei cittadini.

Alla comandante Marianacci e all’agente Giordano va il benvenuto della comunità, con l’auspicio di un lavoro proficuo e di una presenza sempre più capillare e vicina alle esigenze del territorio. Un investimento sulle persone che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, nella convinzione che sicurezza significhi prima di tutto collaborazione e fiducia reciproca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!