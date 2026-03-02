Ermes Frattini nel film di Rai 1 su Battiato

Il giovane attore boffalorese nel cast di “Franco Battiato. Il lungo viaggio” è disponibile anche su RaiPlay.

C’è un motivo in più, per Boffalora sopra Ticino, per sintonizzarsi su Rai 1 sabato 1° marzo in prima serata. Tra i volti del film Franco Battiato. Il lungo viaggio, dedicato alla figura del celebre cantautore siciliano, compare infatti anche un talento cresciuto nel nostro territorio: Ermes Frattini.

La pellicola, diretta da Renato De Maria e con Dario Aita nei panni di Franco Battiato, ripercorre le tappe più significative della vita del Maestro, dagli inizi fino al ritorno nella sua Sicilia, intrecciando musica, ricerca interiore e riflessione spirituale. Non un semplice racconto biografico, ma un viaggio dentro l’anima di un artista capace di lasciare un segno profondo nella cultura italiana.

In questo percorso trova spazio anche il boffalorese Ermes Frattini, che interpreta Juri Camisasca, collaboratore e amico di Battiato. Un ruolo importante all’interno della narrazione, che testimonia la crescita professionale di un giovane attore che, passo dopo passo, sta costruendo il proprio cammino nel mondo dello spettacolo.

Per la comunità è motivo di soddisfazione vedere uno dei propri concittadini coinvolto in una produzione di rilievo nazionale, approdata al cinema con ottimi riscontri e ora pronta a raggiungere il grande pubblico televisivo anche attraverso Rai 1 e la piattaforma RaiPlay.

L’appuntamento è dunque fissato: divano, telecomando e televisore acceso per sostenere il talento di casa nostra e, allo stesso tempo, lasciarsi accompagnare dalla musica e dal pensiero di Franco Battiato. Una serata che unisce cultura, emozione e un pizzico di orgoglio boffalorese.

