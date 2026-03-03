Al Nido arriva il Kiddy Bus

Nuove esperienze in sicurezza per i più piccoli dell’Asilo Nido comunale.

Un piccolo “convoglio” colorato, sorrisi curiosi e tanta voglia di scoprire il mondo. All’Asilo Nido Comunale Emanuela Setti Carraro di Castano Primo è arrivata una novità che ha già conquistato bambini ed educatrici: il Kiddy Bus, un sistema di trasporto pensato appositamente per i più piccoli, che consente di organizzare brevi uscite sul territorio in totale sicurezza.

Il debutto è avvenuto nei giorni di Carnevale, quando il nuovo “mezzo” ha fatto il suo primo giro ufficiale tra le vie cittadine. Un momento simbolico ma anche molto concreto: da oggi, infatti, le esperienze educative potranno allargarsi oltre le mura della struttura di via Mameli, offrendo ai bambini occasioni di scoperta, relazione e conoscenza diretta degli spazi della comunità.

Non si tratta solo di un supporto logistico, ma di uno strumento educativo a tutti gli effetti. Le passeggiate diventano così parte integrante del progetto formativo del nido: osservare il cambiamento delle stagioni, incontrare realtà del quartiere, vivere piccoli eventi cittadini. Tutto in un contesto protetto, grazie a un sistema progettato per garantire stabilità, comfort e controllo costante da parte delle educatrici.

L’introduzione del Kiddy Bus rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione che l’Amministrazione comunale dedica ai servizi per l’infanzia, con l’obiettivo di rendere l’asilo nido sempre più dinamico, accogliente e aperto alla città. Un modo semplice ma significativo per dire che anche i più piccoli sono cittadini a pieno titolo, pronti a esplorare il mondo che li circonda.

