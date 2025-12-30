Magnago, si è dimesso il sindaco

La notizia è arrivata in queste ultime ore. Il sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani, eletto nel 2022, ha rassegnato le dimissioni.

La notizia è arrivata in queste ultime ore. Il sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani, eletto nel 2022, ha rassegnato le dimissioni. Come si legge nella comunicazione ufficiale: “La decisione è assunta per impossibilità a proseguire la carica in maniera serena, costruttiva e finalizzata al bene dei miei cittadini”. E prosegue poi: “Con piena consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dall’efficacia delle dimissioni trascorsi venti giorni dalla loro presentazione, salvo eventuale revoca nel termine di legge”. Il Comune è quindi chiamato ad avviare le procedure previste dalla normativa vigente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!