Magnago, si è dimesso il sindaco

La notizia è arrivata in queste ultime ore. Il sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani, eletto nel 2022, ha rassegnato le dimissioni.
Magnago - Dario Candiani

La notizia è arrivata in queste ultime ore. Il sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani, eletto nel 2022, ha rassegnato le dimissioni. Come si legge nella comunicazione ufficiale: “La decisione è assunta per impossibilità a proseguire la carica in maniera serena, costruttiva e finalizzata al bene dei miei cittadini”. E prosegue poi: “Con piena consapevolezza degli effetti giuridici derivanti dall’efficacia delle dimissioni trascorsi venti giorni dalla loro presentazione, salvo eventuale revoca nel termine di legge”. Il Comune è quindi chiamato ad avviare le procedure previste dalla normativa vigente.

Candiani dopo le dimissioni: “Segnali chiari al gruppo”
Magnago - Dario Candiani
Che cosa è successo e cosa sta succedendo a Magnago? Il giorno dopo le dimissioni, è lo stesso sindaco Dario Candiani a parlare.
"Attenzione al sociale e sicurezza"
Sindaci - Dario Candiani 2023
Dario Candiani: "Come regalo ai cittadini, senz’altro l’impegno per dare vita al Polo Sanitario, oltre ad essere riusciti ad avere medici di medicina generale".
Primo convegno di Fratelli d'Italia
Magnago / Politica - Il convegno di Fratelli d'Italia
La sanità e la nuova riforma regionale con il suo impatto innovativo sulla vita dei cittadini lombardi: primo convegno per il circolo di Fratelli d'Italia di Magnago e Bienate.

