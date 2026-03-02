Votare consapevolmente

Martedì 10 marzo a Cuggiono una serata promossa dal Decanato di Castano per approfondire i quesiti del voto del 22 e 23 marzo.

Un’occasione per informarsi, riflettere e arrivare preparati all’appuntamento con le urne. In vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, il Decanato di Castano propone un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per martedì 10 marzo alle ore 21 nella Sala della Comunità di via Cicogna 8 a Cuggiono. La serata nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento sereno e documentato su un tema delicato e centrale per la vita del Paese, aiutando i cittadini a comprendere meglio contenuti e implicazioni del quesito referendario.

Relatore dell’incontro sarà il professor Mattia Ferrero, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici, che illustrerà i termini tecnici della consultazione e presenterà in modo chiaro le motivazioni a sostegno sia del “Sì” sia del “No”. Un approccio pensato per favorire una scelta libera e consapevole, senza slogan ma con strumenti utili per orientarsi.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno della comunità ecclesiale nel promuovere momenti di formazione civica, nella convinzione che la partecipazione al voto sia un’espressione concreta di responsabilità verso il bene comune. Comprendere prima di decidere: è questo lo spirito che anima la proposta.

L’ingresso è libero.

