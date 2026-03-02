meteo-top

Aggredisce il compagno con un coltello

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano e della caserma di Cuggiono. L'episodio stamattina (lunedì 2 marzo) poco prima delle 8 a Cuggiono quando una donna avrebbe aggredito il compagno con un coltello da cucina.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano e della caserma di Cuggiono. L'episodio stamattina (lunedì 2 marzo) poco prima delle 8 a Cuggiono quando una donna avrebbe aggredito il compagno con un coltello da cucina. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, che dopo avere soccorso l'uomo sul posto l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano (le sue condizioni non sono risultate gravi, tanto che da quanto si è saputo sarebbe già stato dimesso). I Carabinieri di Cuggiono hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. L’arma è stata recuperata e la donna presente in casa al momento dell’intervento sarà deferita in stato di libertà per lesioni.

