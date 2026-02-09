meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia
Mer, 11/02/2026 - 08:50

data-top

mercoledì 11 febbraio 2026 | ore 09:32

Da Boffalora al Lago di Como: Luca Recrosio accende la Fiamma Olimpica

Un cittadino di Boffalora sopra Ticino protagonista a Colico nel viaggio verso Milano-Cortina 2026: lo sport come ponte di valori e comunità.
Boffalora sopra Ticino - Luca Recrosio

C’è un filo luminoso che unisce i territori, ed è quello della Fiamma Olimpica. In questi giorni ha fatto tappa a Colico, dove a portarla tra le vie del paese è stato Luca Recrosio, boffalorese doc. Un gesto carico di simboli, che ha trasformato una corsa in un messaggio condiviso.

La fiamma non è solo un rituale: racconta impegno, pace, unione tra i popoli. Valori che, come ha sottolineato il sindaco Sabina Doniselli, trovano senso quando diventano azioni quotidiane al servizio della collettività. E lo sport, ancora una volta, si conferma linguaggio universale capace di accendere speranze e responsabilità.

Nel percorso verso Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, l’immagine di un concittadino che porta il fuoco olimpico parla anche di identità e appartenenza. Un orgoglio che va oltre i confini comunali e che illumina, per un istante, l’intera comunità: perché quella fiamma, a Colico, ha brillato un po’ per tutti.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Premiato l'agente Christian Aravolo
Boffalora sopra Ticino - Agente Christian Aravolo
Il più giovane del corpo della Polizia locale cittadina, ma già con 16 anni di servizio alle spalle.
CER: nasce la Comunità Energetica
Magenta - Nasce CER la Comunità Energetica
I Comuni scelgono di mettersi in rete non solo per condividere servizi o progettualità, ma per produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili.
La terra, la fede e il futuro
Territorio - L'Arcivescovo Mario Delpini benedice gli animali della Pietrasanta
L'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ha scelto di essere accanto agli agricoltori di Coldiretti alla Cascina Pietrasanta per benedire gli animali in occasione di Sant'Antonio.

Invia nuovo commento