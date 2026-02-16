Boffalora si veste da Olimpiadi

Un pomeriggio con anticipo di carnevale, di colori e condivisione ha animato il paese, con famiglie e bambini protagonisti di una sfilata ispirata ai Giochi Milano Cortina 2026.

Un pomeriggio di festa, capace di unire generazioni diverse sotto il segno dello sport, della comunità e della gioia condivisa. Boffalora sopra Ticino ha vissuto ore di entusiasmo e partecipazione grazie a una sfilata speciale, che ha portato nelle vie del paese e negli spazi dell’oratorio l’energia e lo spirito dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Protagonisti assoluti i bambini e le loro famiglie, che con costumi, colori e tanta fantasia hanno trasformato il centro in una simbolica pista olimpica. Non serviva la neve per ricreare la magia delle Olimpiadi: bastavano sorrisi, musica e il desiderio di stare insieme per rendere l’atmosfera davvero unica.

Il corteo ha attraversato le vie del paese accompagnato da suoni e ritmi coinvolgenti, regalando momenti di allegria e condivisione. Un’iniziativa che ha saputo unire il gioco e il divertimento con il valore educativo dello sport, trasmettendo ai più piccoli l’importanza della partecipazione e dello spirito di squadra.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei volontari e delle realtà locali. La Parrocchia, con don Luigi, don Alessandro e le Suore, ha accolto i partecipanti, mentre la Banda di Boffalora e i giovani musicisti hanno accompagnato la giornata con le loro esibizioni. Apprezzata anche la merenda preparata dall’associazione Al Muron, così come il supporto dei ragazzi dell’animazione e del gruppo GFP, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Non è mancato il prezioso lavoro della Polizia Locale, impegnata a garantire la sicurezza lungo il percorso, e degli operai comunali, che hanno curato l’organizzazione e il ripristino degli spazi al termine della manifestazione.

Quella vissuta a Boffalora è stata molto più di una semplice festa: è stata una testimonianza concreta di una comunità viva, capace di mettersi in gioco e di camminare insieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!