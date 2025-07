Balla di paglia nel canale, disagi e intervento dei soccorsi

Alcuni vandali hanno gettato una balla di paglia nel canale che costeggia la pista ciclabile lungo la linea TAV, provocando l’ostruzione del deflusso d’acqua e l’allagamento del sottopasso pedonale.

Un gesto sconsiderato ha creato non pochi disagi nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio a Ossona. Alcuni vandali hanno gettato una balla di paglia nel canale che costeggia la pista ciclabile lungo la linea TAV, provocando l’ostruzione del deflusso d’acqua e l’allagamento del sottopasso pedonale.

Un episodio incivile che ha reso inaccessibile un tratto molto frequentato dai cittadini, specie in queste giornate estive. L’Amministrazione comunale, informata dell’accaduto, si è subito attivata per garantire la sicurezza dell’area e ristabilire le condizioni di normalità.

Determinante è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che nella mattinata di domenica sono riusciti a rimuovere la balla di paglia e a svuotare l’acqua accumulata nel sottopasso. A seguire, nel pomeriggio, è stata la Protezione Civile di Ossona a completare l’opera, con un lavoro accurato di pulizia che ha permesso la riapertura del passaggio.

Il sindaco Giovanni Venegoni ha espresso la propria gratitudine per la prontezza e la collaborazione tra le forze in campo: «Ringrazio i Vigili del Fuoco per la tempestività e la professionalità, e un grazie speciale va alla nostra Protezione Civile, in particolare a Domenico e Alessandro, per l’impegno dimostrato anche in questa occasione. È grazie a persone come loro che possiamo affrontare con prontezza situazioni di emergenza».

Un episodio che lascia l’amaro in bocca, ma che dimostra ancora una volta l’efficacia della rete di volontariato e servizi di emergenza sul territorio. Intanto, l’Amministrazione invita alla vigilanza e al rispetto degli spazi comuni, auspicando che simili atti vandalici non si ripetano.

