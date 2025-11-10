Tragedia sulla Provinciale 128 a Ossona: perde la vita Mario Finetto, ottico in pensione di Legnano

Nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la SP128, sul cavalcavia dell’autostrada A4, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. A perdere la vita Mario Finetto, 79 anni, residente a Legnano, ottico molto conosciuto in città, ora in pensione.

Una domenica segnata dal dolore quella del 9 novembre per la comunità di Ossona e dell’Alto Milanese. Nel tardo pomeriggio, lungo la SP128, sul cavalcavia dell’autostrada A4, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Magenta e i soccorritori del 118, con il supporto dell’elisoccorso di Como.

A perdere la vita Mario Finetto, 79 anni, residente a Legnano, ottico molto conosciuto in città, ora in pensione. L’uomo viaggiava da solo e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, anche se la dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio dei militari dell’Arma.

Sull’altra vettura viaggiava una famiglia di quattro persone: padre, madre e due bambini. Tutti sono rimasti feriti, ma non in modo grave, e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La notizia della scomparsa di Finetto ha destato profonda commozione a Legnano e tra quanti lo conoscevano per la sua lunga attività professionale e la sua disponibilità. Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo le strade provinciali e che lascia sgomento un intero territorio, unito oggi nel cordoglio per la perdita di un uomo stimato e benvoluto.

