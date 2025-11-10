meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante
Lun, 10/11/2025 - 20:20

data-top

lunedì 10 novembre 2025 | ore 21:11

Tragedia sulla Provinciale 128 a Ossona: perde la vita Mario Finetto, ottico in pensione di Legnano

Nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la SP128, sul cavalcavia dell’autostrada A4, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. A perdere la vita Mario Finetto, 79 anni, residente a Legnano, ottico molto conosciuto in città, ora in pensione.
Ossona - Incidente frontale, domenica 9 novembre

Una domenica segnata dal dolore quella del 9 novembre per la comunità di Ossona e dell’Alto Milanese. Nel tardo pomeriggio, lungo la SP128, sul cavalcavia dell’autostrada A4, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Magenta e i soccorritori del 118, con il supporto dell’elisoccorso di Como.

A perdere la vita Mario Finetto, 79 anni, residente a Legnano, ottico molto conosciuto in città, ora in pensione. L’uomo viaggiava da solo e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, anche se la dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio dei militari dell’Arma.

Sull’altra vettura viaggiava una famiglia di quattro persone: padre, madre e due bambini. Tutti sono rimasti feriti, ma non in modo grave, e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La notizia della scomparsa di Finetto ha destato profonda commozione a Legnano e tra quanti lo conoscevano per la sua lunga attività professionale e la sua disponibilità. Una tragedia che riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo le strade provinciali e che lascia sgomento un intero territorio, unito oggi nel cordoglio per la perdita di un uomo stimato e benvoluto.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Balla di paglia nel canale, disagi e intervento dei soccorsi
Ossona - Bal
Alcuni vandali hanno gettato una balla di paglia nel canale che costeggia la pista ciclabile lungo la linea TAV, provocando l’ostruzione del deflusso d’acqua e l’allagamento del sottopasso pedonale.
Corso di autodifesa
Ossona - Corso di autodifesa 2025, la locandina
L'iniziativa si svolgerà a partire dal 1° aprile, ogni martedì dalle 20:00 alle 21:30, presso la sala polifunzionale per quattro appuntamenti.
Il Prefetto incontra il Magentino
Milano - Il Prefetto incontra i sindaci del Magentino, febbraio 2025
Uno dei principali argomenti trattati è stata la carenza di personale nelle forze dell’ordine, una problematica che incide sulla capacità di garantire un controllo capillare del territorio.

Invia nuovo commento