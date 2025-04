L'iniziativa si svolgerà a partire dal 1° aprile, ogni martedì dalle 20:00 alle 21:30, presso la sala polifunzionale per quattro appuntamenti.

Con il patrocinio del Comune di Ossona, prende il via un nuovo corso di autodifesa femminile, pensato per offrire alle partecipanti strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo e pericoli della vita quotidiana. L'iniziativa si svolgerà a partire dal 1° aprile, ogni martedì dalle 20:00 alle 21:30, presso la sala polifunzionale "Aldo Moro" di Ossona.

Il percorso prevede quattro lezioni tenute da istruttori qualificati, in un ambiente sicuro e motivante. L’obiettivo è duplice: imparare tecniche di difesa personale efficaci e rafforzare la fiducia in sé stesse, lavorando anche sull’aspetto psicologico e reattivo in situazioni critiche.

Il corso è a numero chiuso: potranno partecipare al massimo 35 persone. Il costo dell’iscrizione è di 40 euro. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 333 291 1713.

Un’opportunità preziosa per tutte le donne che desiderano acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza, imparando a proteggersi in modo efficace.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!