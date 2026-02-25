Coaching per lo Sport: un progetto divulgativo e pratico, rivolto ad atleti, allenatori e cittadinanza, che affronta il tema della definizione degli obiettivi e del coaching.

Patrizia Mior, Presidente della ASD Moto Connection presenta "Allenare gli Obiettivi, Valorizzare le Persone: Coaching per lo Sport a Magenta”.

Si tratta di un progetto divulgativo e pratico, rivolto ad atleti, allenatori e cittadinanza, che affronta il tema della definizione degli obiettivi e del coaching come strumenti fondamentali per la crescita sportiva, personale e relazionale.

Sempre più amministrazioni attente e lungimiranti stanno investendo in iniziative che vanno oltre la sola preparazione fisica, promuovendo una visione dello sport come spazio educativo, formativo e sociale. In questo senso, l’eventuale adesione del Comune di Magenta a un progetto di questo tipo rappresenterebbe una scelta moderna e avanguardistica, capace di anticipare bisogni concreti del territorio.

L’incontro, della durata di circa un’ora e mezzo, è pensato in forma interattiva, con linguaggio semplice e accessibile, esempi pratici ed esercizi guidati, per offrire ai partecipanti strumenti immediatamente applicabili nello sport e nella vita quotidiana.

Iniziative di questo genere contribuiscono a valorizzare il ruolo dell’Amministrazione come promotrice di benessere, prevenzione e crescita consapevole, rafforzando il legame tra istituzioni, sport e comunità.

Venerdì 6 Marzo 2026, ore 20,30 presso la Sala Consiliare Mariangela Basile del Comune di Magenta (MI)-

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!