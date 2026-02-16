270 giovani ginnaste al PalaMagenta

Una giornata di sport, passione e crescita per le atlete del territorio. In pedana ragazze dai 6 ai 18 anni provenienti da nove Comuni.

Una giornata interamente dedicata alla ginnastica artistica, tra emozioni, applausi e tanto entusiasmo. Ieri il PalaMagenta ha fatto da cornice alla “Gara Sociale 2026 – Ginnastica Artistica Corpo Libero”, appuntamento che ha riunito centinaia di giovani atlete in un momento di sport e condivisione, promosso con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e del C.I.E.F.

Sono state ben 270 le ginnaste scese in pedana nel corso della manifestazione, con un’età compresa tra i 6 e i 18 anni. Ragazze provenienti non solo da Magenta, ma anche dai Comuni vicini, tra cui Corbetta, Robecco sul Naviglio, Arluno, Inveruno, Casorezzo, Mesero, Arconate e Buscate. Una partecipazione ampia e significativa, segno della vitalità e della diffusione di questa disciplina sul territorio.

Durante l’intera giornata, il pubblico ha accompagnato ogni esibizione con attenzione e calore, creando un clima di sostegno e partecipazione che ha reso l’evento ancora più speciale. Per molte ginnaste si è trattato di un’importante occasione per mettere alla prova quanto appreso nel corso dell’anno, superando l’emozione della pedana e dimostrando determinazione, impegno e passione.

Non solo una competizione, ma soprattutto un momento di crescita e di valorizzazione del percorso sportivo delle giovani atlete. Il PalaMagenta si è confermato ancora una volta uno spazio capace di accogliere eventi di questo livello, diventando punto di riferimento per lo sport locale e luogo di incontro per famiglie, istruttori e società.

La giornata ha rappresentato un’occasione preziosa per celebrare lo sport come strumento educativo e di comunità, capace di unire territori diversi e di accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita, dentro e fuori dalla palestra.

