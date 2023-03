L'EroTica di MotoMappa

L’EroTica è un evento che prende le connotazioni di Adventouring e che, a dispetto del nome goliardico, è assolutamente e unicamente motociclistico.

L’EroTica è un evento che prende le connotazioni di Adventouring e che, a dispetto del nome goliardico, è assolutamente e unicamente motociclistico. In sostanza un bel giro in moto di un paio di centinaia di chilometri anche su strade sterrate che si ispirano alla ben più famosa e inflazionata storica EROICA, con cui condivide poi alla fine qualche tratto di quelle bellissime strade bianche gioia e delizia per avventurosi ciclisti e Motociclistiche vogliono provare l’ebbrezza dello sterrato. Una base stile “Eroica”, con l’inserimento di tratti più libidinosi, dal punto di vista godereccio della guida e panoramico, con pendenze e fondi un pochino più impegnativi, che rendono pepata la percorrenza. Da qui la definizione EROTICA nella simpatica crasi tra storia e piacere della moto. Riservata a un massimo di 30 persone, ovviamente tesserate all’AICS Motociclismo e in possesso di certificato medico è un Tour guidato alla ricerca delle strade panoramiche, sterrate, più belle della zona del Chianti. In puro spirito comunitario anche il pranzo al sacco in un’area attrezzata dispersa nella campagna Toscana. Punto di partenza Tavarnelle Val di Pesa con Briefing sulle norme di sicurezza, di gestione del giro e soprattutto di cortesia nei confronti degli altri utenti del percorso. Organizzazione semplice: una guida, una staffetta e una scopa per un serpentone godereccio che si snoda in una delle zone più belle della Toscana che solo il tempo nuvoloso ha guastato togliendo in parte il piacere dei panorami che si aprono spesso a 360°. Un misto di strade asfaltate che attraversano piccoli borghi e strade sterrate, dove le seconde sono quelle che in termini di tempo occupano circa il 60%. Si scende verso Castellina in Chianti per poi puntare la Montagnola Senese e Casole d’Elsa Fino alla pausa pranzo in località Cotorniano per poi riprendere il giro ad anello attraversando Radi dove abbiamo percorso i tratti più suggestivi dell’Eroica, fino di nuovo a Castellina Chianti come punto di arrivo. Percorso classificabile come facile per quasi tutti i 200 chilometri con qualche tratto poco più impegnativo, ma comunque fattibile anche con gomme stradali anche se un tassellato rimane l’equipaggiamento consigliato. Un evento che permette di godere di un giro, scampagnata appunto, easy per chi mastica fuoristrada, valido per chi non vuole preoccuparsi troppo dell’organizzazione, perfetto per chi vuole iniziare a mettere le ruote fuori dall’asfalto. A portare i colori del Moto Club Magenta c’erano Davide Fagnani con una Honda CRF300L messa a disposizione da Only Helmet e Flavio Carato con la sua Yamaha XT600 del 1987. Da segnalare la prima uscita in fuoristrada per Fagnani che ha dimostrato la bontà dell’idea di questa manifestazione capace di non mettere in difficoltà nemmeno in neofita, regalando al contempo ai più capaci percorsi davvero suggestivi dal punto di vista paesaggistico. Peccato che il meteo abbia rovinato spesso lo spettacolo dei panorami. Il Moto Club ringrazia Riccardi Auto Magenta per la logistica del furgone utilizzato.

