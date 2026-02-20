meteo-top

Tragedia del lavoro: muore 38enne

Un operaio di 38 anni è morto mentre lavorava all'interno della Ditta Mondo SD.
Cronaca - Ambulanza

Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio a Bernate Ticino. Un operaio di 38 anni di origini pakistane è morto mentre lavorava all'interno della Ditta Mondo SD. Sul posto i Vigili del fuoco di Magenta, ATS e carabinieri di Abbiategrasso. Si sta procedendo a mettere in sicurezza l'area mentre il compito di stabilire le cause toccherà a carabinieri e ATS.

