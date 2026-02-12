L’equilibrio di una rata costante

Con Equa Luce e Gas l’energia è semplice, chiara e senza sorprese. Prezzo bloccato per 12 mesi e così i clienti sanno sempre cosa aspettarsi.

Bizeta Service è al fianco del consumatore da oltre 10 anni, offrendo un’assistenza a 360° per tutto ciò che riguarda l’energia di casa e impresa, dalla fornitura di luce e gas alle pratiche di allaccio, voltura, subentro e cambio gestore. Non promette il “prezzo migliore in assoluto”, ma propone un’energia sempre alla pari del mercato, senza l’ansia di inseguire continuamente nuove offerte per un risparmio modesto, affiancando il cliente anche su solare ed energie rinnovabili.

Bizeta ha scelto la strada più semplice e trasparente: un prezzo equo e chiaro per tutto l’anno, con 12 rate sempre uguali pensate per darti serenità e controllo.

Con Enercom, la bolletta a rata fissa... è qua

La spesa annuale viene divisa in 12 rate sempre uguali, fatturate una volta al mese, per dar loro pieno controllo del proprio budget. Alla fine di ogni anno si rifanno i conti in base ai consumi reali e viene aggiornato anche il prezzo della materia prima: a chi consuma meno di quanto previsto viene rimborsata la differenza.

Tutte le caratteristiche del servizio sul sito di Enercom:

https://www.enercom.it/offer/equa/

Contattaci per maggiori informazioni, scegli la convenienza e la

sicurezza di enercom luce e gas:

Sede di Castano Primo: Via San Gerolamo n. 23 - 0331 1402297

Sede di Galliate: Via Canonico Diana n. 40 - 0321 806711

Sede di Novara: Via Cernaia n. 1/F - 0321 033340

