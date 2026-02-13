Cuggiono ridisegna la piazza

Dal 16 febbraio via al cantiere per la nuova Piazza San Giorgio: più vivibilità e valorizzazione del centro storico.

Dal 16 febbraio Piazza San Giorgio cambia volto. L’Amministrazione comunale di Cuggiono ha annunciato l’apertura del cantiere che darà avvio al primo lotto di lavori di un progetto più ampio di riqualificazione urbana, pensato per restituire centralità e qualità agli spazi del centro storico.

L’intervento rientra in uno studio di prefattibilità che guarda all’intero asse strategico del paese: via San Rocco, Piazza San Giorgio e Piazza Chiesa Vecchia. Un disegno complessivo che punta a ripensare il cuore cittadino non solo sotto il profilo estetico, ma soprattutto nella sua funzione sociale.

L’obiettivo è chiaro: rendere la piazza più fruibile, accogliente e sicura, riportandola a essere un luogo di incontro e di relazione quotidiana. Spazio, dunque, a nuovi elementi di arredo urbano, sedute e soluzioni che favoriscano la sosta e la conversazione, in un contesto capace di valorizzare la prospettiva e la presenza della Basilica di San Giorgio, simbolo identitario della comunità.

Non si tratta solo di un intervento infrastrutturale, ma di una scelta che guarda alla qualità della vita e alla dimensione comunitaria. Una piazza più vivibile significa infatti più occasioni di incontro tra generazioni, più spazio per eventi, iniziative e momenti condivisi.

L’Amministrazione è consapevole che l’apertura del cantiere comporterà inevitabili disagi per residenti e attività commerciali della zona. Per questo, sono in corso le ultime definizioni operative con l’impresa e la direzione lavori, così da organizzare le fasi di intervento in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità. Seguiranno comunicazioni puntuali e momenti di confronto dedicati agli interessati.

Un passaggio delicato, ma necessario, per accompagnare Cuggiono verso un centro più ordinato, accessibile e capace di tornare a essere il vero “salotto” del paese. Perché le piazze, ieri come oggi, restano il luogo dove una comunità si riconosce e si racconta.

