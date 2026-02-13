Legionella negli impianti sportivi: controlli e interventi immediati

Sopralluoghi di ATS dopo alcune segnalazioni. Ordinanza comunale e disinfezione completata: strutture monitorate anche nei paesi vicini.

Nei giorni scorsi l’ATS ha avviato una serie di verifiche su alcuni impianti sportivi del territorio a seguito di una segnalazione sanitaria che ha richiesto accertamenti puntuali. Tra le strutture oggetto dei controlli rientra anche il campo sportivo “Luigino Garavaglia” di Inveruno, insieme ad altri impianti situati nei comuni limitrofi.

L’attività di monitoraggio è scattata dopo la segnalazione di un giovane, esterno al nostro territorio, che è risultato affetto da un’infezione riconducibile alla legionella, e aveva frequentato diversi luoghi pubblici nell’area. Come previsto dai protocolli sanitari, ATS ha quindi ricostruito i suoi spostamenti e disposto campionamenti mirati per verificare l’eventuale presenza del batterio negli impianti idrici.

A seguito delle analisi e in via precauzionale, è stata emanata un’ordinanza comunale dal Comune di Inveruno nella giornata di mercoledì per consentire un intervento tempestivo di sanificazione a cura del gestore. Nelle ore successive sono state effettuate le procedure di disinfezione straordinaria, con particolare attenzione agli impianti di acqua sanitaria e ai servizi igienici, temporaneamente non utilizzabili.

L’obiettivo è stato quello di agire con rapidità per garantire la sicurezza di atleti, famiglie e frequentatori delle strutture sportive, in un periodo in cui l’attività agonistica e amatoriale coinvolge numerosi ragazzi e associazioni del territorio.

Le autorità sanitarie proseguiranno con ulteriori campionamenti di controllo per verificare l’efficacia delle operazioni effettuate. Una gestione coordinata e prudente, che conferma l’attenzione delle istituzioni locali e degli enti competenti verso la tutela della salute pubblica.

Nel frattempo, resta alta la collaborazione tra Comuni, ATS e gestore per monitorare la situazione e assicurare il pieno ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile, con la massima trasparenza verso la cittadinanza.

