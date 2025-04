A maggio torna ‘Boffalora in Fiore’

Domenica 4 maggio, dalle 9 alle 22, il suggestivo centro storico affacciato sul Naviglio ospiterà “Boffalora in Fiore”, una grande festa di primavera che promette di trasformare il paese in un'esplosione di colori, profumi e creatività.

Il cuore di Boffalora sopra Ticino è pronto a sbocciare. Domenica 4 maggio, dalle 9 alle 22, il suggestivo centro storico affacciato sul Naviglio ospiterà “Boffalora in Fiore”, una grande festa di primavera che promette di trasformare il paese in un'esplosione di colori, profumi e creatività. L’evento, promosso dal Comune di Boffalora sopra Ticino, è un'occasione perfetta per valorizzare il lungo Naviglio e il suo potenziale turistico, grazie a una giornata pensata per tutta la famiglia, tra mercatini, street food e musica. Il programma è ricco e variegato: ci saranno mercatini florovivaistici, gastronomici, di artigianato, creatività e ingegno. Una celebrazione dell’estro locale, che darà spazio a piccoli produttori, artisti e artigiani del territorio. Non mancherà una mostra di bonsai curata dall’Associazione Amici dei Bonsai, un invito alla contemplazione e alla pazienza, perfettamente in sintonia con l’anima lenta e rilassante del Naviglio. Tra le attività più attese, il suggestivo giro in barca sul Naviglio, per ammirare il borgo da una prospettiva inedita, cullati dall’acqua e dalla bellezza delle rive in fiore. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente su www.navigami.com. Dalle 17:30, infine, il Naviglio si trasformerà in una pista a cielo aperto grazie al DJ set di Matt K, che accompagnerà il tramonto con buona musica e vibrazioni positive. “Boffalora in Fiore” è molto più di una sagra: è un invito a riscoprire il territorio, a viverlo in modo sostenibile, e a ritrovare il piacere dello stare insieme. Un appuntamento imperdibile per chi ama la natura, la creatività e l’atmosfera magica che solo i piccoli borghi sul Naviglio sanno regalare.

