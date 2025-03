La festa si tiene nell’ultimo weekend di marzo e offre un ricco programma di eventi religiosi e di intrattenimento, pensati per coinvolgere persone di tutte le età.

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, la comunità di Boffalora sopra Ticino si riunisce per celebrare una delle sue tradizioni più sentite e amate: la Festa della Madonna dell’Acquanera. Questo evento rappresenta un momento di profonda spiritualità e devozione, ma anche un’occasione per ritrovarsi e vivere giornate all’insegna della condivisione e della gioia. Il piccolo Santuario della Madonna dell’Acquanera è un luogo caro ai Boffaloresi e una meta di pellegrinaggio per molti fedeli provenienti dal circondario. La festa si tiene nell’ultimo weekend di marzo e offre un ricco programma di eventi religiosi e di intrattenimento, pensati per coinvolgere persone di tutte le età.

Il cuore della festa è rappresentato dalle celebrazioni religiose, che permettono ai fedeli di vivere momenti di intensa preghiera e raccoglimento. La Via Crucis, celebrata la sera del 24 marzo, invita i presenti a meditare sulla Passione di Cristo in un’atmosfera carica di spiritualità. Le Sante Messe, distribuite nei giorni successivi, offrono numerose occasioni per partecipare alla liturgia e affidare alla Madonna le proprie preghiere e speranze. Il 29 marzo, oltre alle messe del mattino e del pomeriggio, si tiene un suggestivo Santo Rosario serale, arricchito dall’animazione musicale degli ottoni della banda. Anche il 30 e il 31 marzo sono giornate dedicate alla preghiera, con le celebrazioni eucaristiche e i Vespri che accompagnano il senso più profondo della festa.

Accanto agli appuntamenti religiosi, la manifestazione offre numerose attività pensate per coinvolgere tutta la comunità. La pesca di beneficenza parrocchiale rappresenta un momento di solidarietà, mentre le bancarelle di gastronomia e artigianato permettono di assaporare prodotti tipici e scoprire creazioni artigianali locali. Il Comitato Agricolo Magentino propone uno stand dedicato alla tradizione agricola del territorio, mentre lo street food offre l’opportunità di gustare piatti deliziosi in compagnia. Per i più piccoli, non mancano i gonfiabili, che regalano momenti di puro divertimento. Un aspetto particolarmente interessante della festa è la mostra sulla storia del Santuario, curata dall’Associazione storica “La Piarda”, che permette di approfondire le origini e il significato di questo luogo sacro.

Un’altra caratteristica che rende unica questa celebrazione è la possibilità di raggiungere il Santuario in modi alternativi e suggestivi. Nei pomeriggi di domenica 30 e lunedì 31 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sarà infatti possibile arrivare a destinazione a bordo di un caratteristico trenino turistico, oppure optare per un percorso più attivo, in bicicletta o con una piacevole passeggiata tra la natura. Per chi arriva in auto, oltre ai parcheggi segnalati, sarà disponibile un’area di sosta presso il Parco della Folletta, con ingresso da via XXV Aprile.

La Festa della Madonna dell’Acquanera non è solo un momento di raccoglimento spirituale, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami tra i cittadini e celebrare insieme la bellezza delle tradizioni locali. Ogni anno, il Santuario si anima di voci, preghiere e sorrisi, accogliendo tutti coloro che desiderano partecipare a questa importante ricorrenza. Tra fede, cultura e divertimento, questo evento continua a essere un punto di riferimento per la comunità di Boffalora sopra Ticino e per tutti coloro che vogliono riscoprire il valore della condivisione e della spiritualità.

