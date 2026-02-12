112: numero per le emergenze

112 day: in lombardia oltre 60 milioni di chiamate dal 2010. dal pronto soccorso alle strade. Assessore Bertolaso: "Siamo un modello internazionale, i grattacieli della regione illuminati di rosso".

Sono oltre 60 milioni le chiamate gestite dal 2010 a oggi dalle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico di Emergenza 112 della Lombardia. Un dato che fotografa l’importanza e la solidità di un sistema che, ogni giorno, garantisce una risposta tempestiva e appropriata ai cittadini.

In occasione dell’112 Day, la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – conferma il ruolo centrale del NUE 112 come vero e proprio sistema salvavita, capace di filtrare le richieste non urgenti e di indirizzare rapidamente le chiamate di emergenza alle centrali competenti. Un modello organizzativo che ha reso la Lombardia un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. E per celebrare questa significativa ricorrenza, nella serata oggi, mercoledì 11 febbraio, il belvedere di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli, saranno illuminati di rosso.

“Il NUE 112 – sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – non è solo un numero, ma un servizio essenziale che salva vite ogni giorno. La Lombardia è stata la prima Regione in Italia a sperimentare e implementare questo modello, oggi riconosciuto come esempio di eccellenza a livello nazionale e internazionale. L’unificazione del sistema ha permesso di superare le differenze territoriali e di garantire ai cittadini una risposta omogenea, basata su professionalità, competenza e spirito di squadra”.

“Solo nel 2025 – spiega il direttore generale di AREU, Massimo Lombardo – le chiamate gestite dalle nostre centrali sono state quasi 5 milioni (4.869.100). Numeri che confermano quanto il Numero Unico sia entrato nelle abitudini dei cittadini e quanto sia fondamentale il lavoro di filtro svolto dagli operatori. In pochi secondi la chiamata viene geolocalizzata, valutata e trasferita alla centrale competente, evitando sovraccarichi al sistema dell’emergenza. Un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che richiede personale qualificato, tecnologia avanzata e un costante investimento in formazione”.

IL NUE 112 COME FUNZIONA

Attivo in UE dal 1991 e in Italia dal 2010, il 112 è il numero da comporre in caso di emergenza. Le Centrali Uniche di Risposta (CUR), 23 in tutta Italia e tutte interconnesse, sono il cuore del sistema. La Lombardia è stata la prima regione italiana a sperimentare il NUE 112, diventando un punto di riferimento per tutto il Paese. Le 3 CUR lombarde filtrano le chiamate inappropriate, evitando sovraccarichi per i servizi di soccorso, localizzano con precisione chi chiama, anche tramite l'app 'Where Are U', smistano rapidamente la richiesta all'ente competente (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria) e offrono supporto multilingua e canali accessibili, come la chat per persone sorde.

I numeri del NUE 112 Lombardia (dati aggiornati a febbraio 2026): Circa 60 milioni chiamate gestite dal 2010, mediamente 5 milioni di chiamate all’anno, oltre 14.000 chiamate al giorno, tempo medio di risposta: 5 secondi

