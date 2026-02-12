Arconate si illumina per le Olimpiadi

L’albero di piazza vestito di Tricolore per salutare Milano-Cortina 2026: un segno di comunità voluto dal sindaco Mantovani.

Un albero illuminato di verde, bianco e rosso nel cuore del paese. Un gesto semplice, ma carico di significato. Così Arconate ha scelto di salutare l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, accendendo in piazza una luce simbolica che parla di unità, appartenenza e orgoglio nazionale.

L’idea porta la firma del sindaco Mario Mantovani, che ha voluto sottolineare come anche una comunità delle nostre dimensioni possa sentirsi parte di un evento capace di catalizzare l’attenzione del mondo intero. Non solo sport, dunque, ma condivisione di valori: amicizia tra i popoli, rispetto, impegno, passione.

Nel giorno dell’apertura delle cerimonie olimpiche, la piazza si è trasformata in un piccolo palcoscenico di emozioni. L’albero, illuminato con i colori della bandiera italiana, ha richiamato cittadini e famiglie, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. Un modo per dire: “Anche noi ci siamo”.

Le Olimpiadi rappresentano un appuntamento storico per il nostro Paese e per la Lombardia. E se Milano e Cortina saranno il centro delle gare, è l’intero territorio a sentirsi coinvolto. Arconate ha scelto di farlo con un segno visibile, elegante, immediato. Una luce che unisce, che accompagna e che invita a guardare avanti con fiducia.

Perché lo sport, quando sa parlare al cuore delle persone, diventa molto più di una competizione: diventa racconto, identità, comunità. E quella sera, sotto i colori del Tricolore, Arconate ha acceso la sua voce nel grande coro olimpico.

