Torna il Punto di Facilitazione Digitale

Dal 18 febbraio riparte in Biblioteca lo sportello gratuito per aiutare i cittadini a orientarsi tra internet, SPID e servizi online.

Un aiuto concreto per chi vuole sentirsi più sicuro davanti a uno schermo. Riprende mercoledì 18 febbraio, negli spazi della Biblioteca comunale di Inveruno, l’attività del Punto di Facilitazione Digitale, un servizio pensato per accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi online.

L’iniziativa, gestita da Cesvip Lombardia, offre supporto gratuito e personalizzato per affrontare con maggiore autonomia le pratiche digitali che ormai fanno parte della vita quotidiana: dall’attivazione e utilizzo dello SPID alla consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, dall’uso della posta elettronica fino ai servizi della pubblica amministrazione.

Lo sportello sarà attivo con cadenza quindicinale, sempre il mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 18, previo appuntamento. Le prime date in calendario sono:

18 febbraio

4 marzo

18 marzo

1 aprile

L’obiettivo è semplice ma strategico: ridurre il divario digitale e offrire strumenti pratici a chi rischia di rimanere escluso da servizi ormai sempre più dematerializzati. In un tempo in cui prenotazioni, pagamenti e comunicazioni passano quasi esclusivamente dal web, poter contare su un punto di riferimento territoriale diventa fondamentale, soprattutto per anziani e cittadini meno abituati alla tecnologia.

Biblioteca sempre più presidio di comunità

Non è un caso che il servizio trovi casa in biblioteca, luogo che negli anni si è trasformato da semplice spazio di lettura a vero centro culturale e civico. Qui la tecnologia non è vissuta come ostacolo, ma come opportunità da condividere e rendere accessibile a tutti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina dedicata online oppure contattare direttamente il gestore del servizio via mail (milanodigitale [at] cesvip [dot] lombardia [dot] it

) o al numero 348.4609340.

Un piccolo passo, ma significativo, verso una cittadinanza più consapevole e digitale. Perché l’innovazione, quando è accompagnata, diventa davvero inclusione.

