Turbigo-Galliate: camminata

Una camminata (15 chilometri) alla scoperta di alcune zone e strutture del territorio. L'iniziativa ('Da Turbigo a Galliate Parco del Ticino') domenica 15 maggio.

Una camminata (15 chilometri) alla scoperta di alcune zone e strutture del territorio. L'iniziativa ('Da Turbigo a Galliate Parco del Ticino', organizzata dal circolo 'Il Pioppo Ovest Ticino Novara', circolo 'Ticino' Turbigo, 'Amici del Ticino' 'Un Parco senza confini') è in calendario per il prossimo 15 maggio, con partenza alle 9.30 dalla stazione ferroviaria turbighese, per poi raggiungere da qui le centrali elettriche, il Mulino del Pericolo e, guadando il fiume, arrivare alle isole dei 'Conigli' e del Bosco Vedro. Quindi, pranzo al sacco al Rifugio Fabrizio Bovo all'isola del Bosco Vedro. Nel pomeriggio, ancora, completato il percorso sull'isola e superata la diga Treccione, si risalirà la costa e si visiterà la Villa Picchetta, sede del Parco, superando, infine, il sentiero della costa, fino alla stazione di Galliate, dove si riprenderà il treno. Iscrizioni (massimo 50 persone), entro il 13 maggio, con un contributo di 5 euro per l'assicurazione e l'organizzazione (soci Legambiente 2 euro) tessere; numeri di cellulare 335/6825354 (Roberto) o 346/5104114 (Claudio), mail info [at] amiciparcoticino [dot] it - ilpioppovesticinonovara [at] gmail [dot] com; in caso di maltempo, l'evento verrà rinviato al 29 maggio).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!