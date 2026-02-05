Più pattuglie, più controlli, più sicurezza

In paese crescono le sanzioni, ma calano gli incidenti: l’effetto concreto di una presenza più capillare sul territorio.

A prima vista il dato che colpisce di più è quello delle sanzioni: nel 2025 la Polizia Locale di Cuggiono ha elevato 996 contravvenzioni in più rispetto all’anno precedente, con un incremento superiore al 45%. Un numero che potrebbe prestarsi a letture superficiali, ma che – se inserito nel quadro complessivo dell’attività del Comando – racconta tutt’altra storia: quella di un territorio più controllato, presidiato e sicuro.

È lo stesso comandante Ezio Villa a chiarirlo attraverso il resoconto annuale dell’operatività della Polizia Locale, presentato in occasione di San Sebastiano. L’aumento delle sanzioni non è figlio di un inasprimento indiscriminato dei controlli, ma il risultato diretto di una maggiore presenza sul territorio, resa possibile anche da un’importante riorganizzazione interna del lavoro .

Nel corso del 2025 sono stati effettuati 918 servizi di pattugliamento dinamico, per un totale di oltre 5.000 ore trascorse sulle strade e nelle piazze di Cuggiono. Un dato significativo riguarda la modalità di presidio: 309 servizi sono stati svolti appiedati o con mezzi diversi dalle autovetture, a conferma di un’attenzione crescente verso il controllo di prossimità e il contatto diretto con il territorio.

A incidere in modo determinante è stata anche la digitalizzazione di numerose pratiche d’ufficio, che ha consentito agli agenti di ridurre il tempo dedicato alla burocrazia e di aumentare quello trascorso “in esterna”. Meno scrivanie, più strada: una scelta organizzativa che ha prodotto effetti concreti e misurabili.

I numeri dei controlli lo confermano: 9.386 veicoli verificati nel corso dell’anno, nell’ambito di 73 servizi mirati, nonostante la quasi totale assenza di strumenti di controllo da remoto. La stragrande maggioranza delle sanzioni riguarda infatti la disciplina della sosta, segno di un’azione orientata soprattutto alla tutela della sicurezza urbana e della vivibilità degli spazi pubblici, più che alla repressione fine a se stessa.

E mentre aumentano i controlli, gli incidenti stradali registrano una lieve flessione rispetto al biennio precedente, con un tempo medio di intervento che si attesta sui 5 minuti e 30 secondi: un altro indicatore dell’efficienza del servizio e della rapidità di risposta alle emergenze.

Il quadro che emerge è quindi chiaro: più sanzioni non significano meno attenzione al cittadino, ma al contrario un impegno maggiore nella prevenzione, nel controllo e nella sicurezza. Un lavoro silenzioso, quotidiano, spesso poco visibile, che trova però nei numeri una conferma oggettiva.

A Cuggiono, insomma, i dati raccontano una Polizia Locale sempre più presente, moderna e radicata nel territorio. E, soprattutto, una comunità che può contare su un presidio costante a tutela delle regole e della sicurezza di tutti.

